Prefeitos do Norte de Minas suspendem réveillon e carnaval

Prefeitos do Norte de Minas reuniram na Amams, onde deciram suspender eventos (foto: Luiz Montes/divulgação)

Pelo menos 20 prefeitos do Norte de Minas decidiram suspender os eventos do réveillon e do carnaval 2022, com receio do avanço da pandemia da COVID-19 após a chegada ao Brasil da variante ômicron. A decisão foi tomada em grupo em reunião realizada na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), em Montes Claros, na tarde de segunda-feira (6/12).

Na sexta-feira (3/12) a Prefeitura de Diamantina, cidade histórica situada na Região Central do estado, anunciou a suspensão do réveillon e do carnaval de 2022, também em função do medo de novos casos da COVID-19.

No início desta semana, cidades de outras regiões também anunciaram o cancelamento de eventos, afim de evitar riscos de avanço da pandemia. A reunião da Amams realizada na tarde de segunda-feira contou com a participação de 24 prefeitos.

Ainda de segundo a Amams, 12 prefeitos filiados à Asssociação dos Municípios do Médio São Francisco (Ammesf), sediada em Pirapora, também suspenderam os festejos da entrada do ano novo e do carnaval.

Com isso, chega a 56 o número de cidades do Norte de Minas que decidiram cancelar eventos para evitar as aglomerações e os riscos de aumento de contaminações. O presidente da Amams, Jose Nilson Bispo de Sá, prefeito de Padre Carvalho, afirmou o momento é de cautela, sendo recomendado a suspensão de eventos que venham provocar aglomerações.

Ele disse que o seu município já tinha feito a licitação para a festa do ano novo, mas decidiu suspender o acontecimento, por acreditar que nova variante do coronavírus tem um poder maior de transmissão.

"Nós temos como prioridade a vida. Estamos lutando contra um inimigo invisível, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Todos nós gostaríamos de ter as festas, mas temos que olhar para um bem maior, a saúde da população", afirma Bispo de Sá.