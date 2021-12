Caminhão desgovernado desce ladeira e mata mulher que estava na calçada

O caminhão desceu a ladeira e atingiu a mulher que estava na calçada (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um caminhão desgovernado desceu uma ladeira, atropelou e matou uma mulher, de 63 anos, em Santa Rita de Minas, na Região do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (06/12). O caminhão, além de atingir a mulher, bateu contra parede de uma residência, provocando estragos.

A Polícia Militar foi até ao local do acidente, na Rua São Rafael e, ouvindo testemunhas, soube que o caminhão desceu a ladeira depois que o seu dono o deixou na parte alta da rua, logo após recarregar a bateria do veículo.

Essa carga foi feita nessa mesma rua, pelo método conhecido como “chupeta”, que consiste na transferência de energia de um veículo para outro, com o uso de cabos condutores de energia elétrica. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o caminhão fazendo essa recarga.

Logo depois, já com a bateria carregada, o motorista deu ré no caminhão e o estacionou no alto, deixando a direção. O sargento PM Junior, que atendeu a ocorrência, disse que ainda não se sabe as causas do acidente, apenas que o caminhão desceu a rua, desgovernado.

“O motorista, logo após fazer a recarga, guardou o caminhão, que desceu a ladeira, atropelando uma senhora de 63 anos, que, infelizmente, morreu no local. A polícia científica foi acionada e compareceu ao local fazendo os trabalhos de perícia”, disse.

O motorista do caminhão, ao ver o veículo descendo a ladeira, tentou entrar no caminhão, mas acabou sendo jogado no chão. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O motorista será ouvido pela Polícia Civil para explicar o que houve com o caminhão para descer a ladeira e provocar o acidente.