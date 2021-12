'Brincadeira': homem se passa por policial e é preso com arma sem registro

Suspeito não apresentou registro nem porte para a arma (foto: Divulgação/PMMG) Um homem de 30 anos, que se passou por policial e estava armado foi preso durante uma festa em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, no fim de semana. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida.



A Polícia Militar (PM) foi chamada depois que o suspeito disse ao segurança de um evento privado, no distrito de Catiara, que era policial e teria mostrado a arma na cintura. Entretanto, ele não apresentou nenhuma identificação oficial.





Acionados, os militares encontraram o homem, e, ao ser questionado se pertencia a algum órgão do Sistema Integrado de Defesa Social, ele negou e disse que foi apenas uma brincadeira com a seguranças da festa.



Ele foi revistado, assim como houve vistoria no carro dele. Debaixo do banco do motorista, os policiais encontraram a pistola carregada com quatro balas. O suspeito confirmou que a arma de fogo era dele e que seria registrada em seu nome. No entanto, ele não estava com o registro nem mesmo o porte para carregar a arma.



O homem foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma e munições apreendidas.