Para roubar carro, caseiro de sítio assassina idoso em Ouro Preto

Crime ocorreu na área rural do distrito de Santo Antônio do Leite (foto: Wikipédia)

A Polícia Civil esclareceu o latrocínio de um idoso de 69 anos, em Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo as investigações, ele foi morto pelo caseiro do sítio dele, um homem de 29 anos, que foi preso no dia 26 de novembro. O objetivo era roubar o carro da vítima.Os policiais investigavam o desaparecimento da vítima, notificada por parentes em 17 de novembro. Nas buscas, os investigadores encontraram o corpo do idoso, já em estado de decomposição e com sinais de violência, em uma mata nos arredores do sítio da vítima. As apurações apontaram, também, o desaparecimento de um veículo e de duas armas de fogo que pertenciam ao idoso.

Desde o início das investigações, o caseiro aparecia como principal suspeito, apesar de negar o envolvimento. As provas, no entanto, fizeram com que a Polícia Civil solicitasse àJjustiça a prisão temporária do suspeito, sendo a ordem judicial expedida e cumprida no dia 26 de novembro.

Confrontado sobre fatos e elementos encontrados nas investigações, e diante das inconsistências da versão do fato e do álibi que apresentou, o homem assumiu a autoria do crime e alegou ter agido por motivos passionais.

Ele contou aos policiais que agrediu a vítima com dois golpes de machado na região da cabeça, e admitiu ter se apossado do veículo da vítima e o abandonado dias depois, em um local ermo também na zona rural. O carro foi recuperado e devolvido à família do idoso.