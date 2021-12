Palácio da Liberdade: governo retoma a troca da guarda neste domingo (5/12)

Tradicional troca da Guarda Governamental atrai turistas e moradores de BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 31/05/2009) A tradicional e solene cerimônia da Troca da Guarda Governamental será retomada neste domingo (5/12). O evento é aberto ao público e uma excelente de lazer e cultura para toda a família.









A programação, no entanto, começa às 9h, com a “Mostra de Viaturas Históricas", na área central da Praça da Liberdade. Na ocasião, o público poderá conhecer alguns veículos cujos modelos, pinturas e cores retratam um pouco da história da corporação e do policiamento nas décadas de 1970 e 80.





Após a cerimônia haverá, ainda, a apresentação dos músicos da PMMG com o projeto Banda na Praça.





Troca da Guarda Governamental

A cerimônia é composta por um conjunto de ritos militares, que chamam a atenção do público pela beleza e precisão de movimentos unidos. A Troca da Guarda será acompanhada pelo comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, e pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.





Serviço:





Data: 5/12/2021 (domingo)





Horário: 10h





Local: Palácio da Liberdade - Praça da Liberdade, s/nº Funcionários, BH

*estagiária