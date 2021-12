Reunião oficializa o cancelamento do carnaval no sul do Triângulo Mineiro

Reunião entre os prefeitos da Amvale destacou "saúde em primeiro lugar" (foto: Página da AMVALE/Facebook/Divulgação) Prefeitos da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale) reunidos nessa quarta-feira no gabinete da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), decidiram, por unanimidade, e, de forma oficial, o cancelamento do carnaval 2022 em toda a região do sul do Triângulo Mineiro.

Já as festas de réveillon ficarão a critério de cada prefeitura da Amvale (Água Comprida, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Itapagipe, Planura, Pirajuba, Sacramento, Uberaba e Verissimo).

De acordo com o presidente da Amvale e prefeito de Sacramento, Wesley De Santi de Melo, o cancelamento do carnaval foi uma decisão acertada diante das vidas perdidas e da preocupação com a ameaça de numa nova onda da pandemia do coronavírus, que tem origem na Europa. “Desta forma, nós, prefeitos, estamos pensando, em primeiro lugar, na questão na saúde”, declarou.

Elisa Araújo, vice-presidente da entidade, esclareceu que o posicionamento contrário à realização do carnaval abrange não só a microrregião, mas também os 27 municípios da macrorregião Triângulo Sul.

Durante a reunião, Elisa também ressaltou sobre a elaboração de um plano de contingência para um eventual agravamento da pandemia.

“Estamos atentos e torcendo para que não seja necessária a utilização do plano. Neste momento, nós tranquilizamos a população de Uberaba, mas mantemos o nosso estado de alerta”, afirmou a prefeita de Uberaba. Ela informou também que não acontecerá o Réveillon Popular na cidade, ou seja, a proposta inicial de realizar eventos na praça da Abadia e o Parque das Barrigudas foi descartada.

Ainda conforme a prefeita de Uberaba, técnicos da saúde municipal trabalham neste momento com informações dos órgãos oficiais, de olho nos indicadores locais e ajustando o plano de contingência do município.