Felipe Neto vai bancar construção de estátua em Moeda; entenda

O youtuber Felipe Neto se comprometeu durante a live a bancar a construção da estátua de uma moeda em Moeda/MG (foto: Reprodução Redes Sociais)



Durante a live de quarta-feira (1º/12), em seu canal no YouTube, o influenciador Felipe Neto levou a cidade de Moeda, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aos Trending Topics do Twitter ao acertar com o prefeito Décio Lapa (DEM) que vai bancar a construção da estátua de uma moeda na cidade.Em contrapartida, Felipe Neto disse que queria apenas alguma menção aos seus seguidores, chamados de "corujas", na estátua. Durante a live, que naquele momento era seguida ao vivo por cerca de 70 mil pessoas, o youtuber visitou a página da prefeitura da cidade no Instagram e catapultou o número de seguidores em 20 vezes o que a página tinha e a um número quatro vezes maior em relação à quantidade de habitantes da cidade. Neto entrou em contato, pelas redes sociais, com o prefeito que, imediatamente, topou a empreitada. Tudo ao vivo, enquanto a live acontecia.

A história começou um dia antes, durante a live de terça-feira (30/11), quando uma moradora da cidade, Gabriela Souza, enviou para o youtuber um super chat (mensagem paga) na qual se despedia dizendo "um abraço de Moeda/MG". Felipe, que lia o chat ao vivo, se surpreendeu com o nome da cidade e foi pesquisar na internet sobre a localização e os pontos turísticos.



Ele imaginou que na cidade, que tem 4.927 moradores de acordo com o censo de 2004, tivesse alguma estátua de uma moeda gigante. Como não há nada desse tipo no município, Felipe disse, em tom de brincadeira, que as pessoas deveriam se unir para fazer uma estátua gigante de moeda na entrada da cidade.

Na quarta-feira, a moradora enviou outro super chat para o youtuber, contando que as pessoas viram a live e estavam querendo construir a estátua de uma moeda em Moeda. Felipe Neto se empolgou com a notícia e na mesma hora disse que ele iria bancar a construção. Daí em diante foi uma festa.



O streamer pesquisou sobre a cidade na internet, descobriu pontos turísticos, abriu o mapa da cidade no Street View do Google, pesquisou roteiros, cachoeiras e encontrou a página da prefeitura no Instagram, que tinha, até então, apenas 1.576 seguidores.



O influenciador escreveu uma mensagem para a prefeitura em um dos posts, dizendo do desejo de bancar a construção da moeda gigante em Moeda. Imediatamente, a página da administração pública foi inundada com comentários de seguidores de Felipe Neto apoiando a ideia. O streamer incentivou seu público a seguir a página da prefeitura que, ainda durante a live, chegou a 23 mil seguidores.

Felipe Neto encontrou também a página do prefeito de Moeda, Décio Lapa, no Instagram. Por alguns instantes, chegou a ficar tenso, temeroso de que o gestor fosse um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, de quem Neto é opositor ferrenho. Como nenhum vestígio do presidente foi encontrado na página do prefeito, o youtuber prosseguiu com a negociação e recebeu uma mensagem por direct de Décio Lapa topando a iniciativa.

O assunto ficou em sétimo lugar nos Trending Topics do Twitter na noite de quarta-feira com a hashtag #felipenetoemmoeda. A prefeitura, que não tinha uma página nessa rede social, criou o perfil no Twitter com ajuda da equipe de suporte de Felipe Neto. Desde a noite de ontem, o número de seguidores da administração nas redes sociais só aumenta.

Comentário do influenciador na página da prefeitura de Moeda, que até então tinha apenas 1.576 seguidores e passou para 23 mil em apenas duas horas (foto: Reprodução Redes Sociais)

Ao vivo, durante a live de Felipe Neto, a prefeitura aceitou o desafio por meio das redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

