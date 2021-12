BH inaugura iluminação do hipercentro da cidade nesta quarta (1/12)

Serão 18 quarteirões de iluminação (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) iluminação de Natal no Hipercentro da cidade, como parte de uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para impulsionar o comércio na região. A partir desta quarta-feira (1/12), Belo Horizonte ficará mais iluminada. A Prefeitura inaugura às 19h, ano Hipercentro da cidade, como parte de uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para impulsionar o comércio na região.

19:15 - 30/11/2021 Caravana solidária de Natal vai ajudar famílias no Jequitinhonha e Mucuri Natal em Movimento", a campanha fez melhorias em 18 quarteirões da área central, a pedido dos lojistas da região. Com cerca de 22 mil negócios, o Centro de BH tem o maior número de empreendimentos ativos e recebeu melhorias como segurança e estrutura, para atrair o público consumidor. Intitulada de "", a campanha fez melhorias em 18 quarteirões da área central, a pedido dos lojistas da região. Com cerca de 22 mil negócios, o Centro de BH tem o maior número de empreendimentos ativos e recebeu melhorias como segurança e estrutura, para atrair o público consumidor.

"A campanha Natal em Movimento, que integra o projeto Horizonte Criativo, é uma atuação intersetorial e conta com a participação de diferentes órgãos do Executivo municipal. As atividades estarão voltadas para segurança pública, economia, cultura, obras, limpeza e turismo. Nossa meta é impulsionar o comércio da cidade, setor muito afetado pela pandemia", afirmou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato.

Até 6 de janeiro, período de duração da campanha, a cidade receberá reforços de todo tipo. As ruas e calçadas terão limpeza e desinfecção a mais. Na segurança, terão mais rondas feitas em viatura, a pé e com o uso de bicicletas, com duas operações.

A Operação Sentinela se destaca pelo empenho de guardas municipais no patrulhamento das praças do Hipercentro de BH que concentram maior fluxo de pessoas, com abordagens a pessoas em atitude suspeita para coibir ocorrências de furto, roubo e de outros delitos.

Já a Operação Viagem Segura tem como objetivo coibir os furtos e assaltos em ônibus e consiste no embarque de guardas em coletivos que circulam pelas avenidas com maior índice de ocorrências de roubos. Haverá a presença de agentes também nos pontos de ônibus, nos horários de pico.

Nesta quarta, também será inaugurada a iluminação da Faculdade e o Colégio Arnaldo, localizados no bairro Funcionários. Ao todo, serão acesas cerca de 72 mil lâmpadas, divididas em 3 mil metros de mangueiras de luzes natalinas.

A cerimônia será às 19h e contará com um espetáculo do violinista Damian Zantedeschi. O artista argentino, que vive no Brasil, é conhecido pelas belas e únicas apresentações, normalmente diferentes do habitual, em que ele toca o instrumento e caminha entre as pessoas, animado e alegre. Ainda, o público presente receberá, como lembrança, uma pequena vela com uma mensagem.

Até o início de janeiro a iluminação e uma decoração de Natal estarão nos prédios. Serão 240 metros de mangueiras natalinas, com cerca de 5,5 mil lâmpadas.

Ver galeria . 5 Fotos Expectativa de técnicos que prestam o serviço é que iluminação seja inaugurada na próxima terça-feira (7/12) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press ) Na tarde dessa terça-feira (30/11), o Estado de Minas flagrou o início das instalações de iluminação da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. O conjunto de luzes deve ficar pronto neste sábado (4/12).

Depois, um teste está previsto para a outra segunda (6/12), antes da inauguração. Isso, evidentemente, se tudo correr dentro do cronograma.

A realização é do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com patrocínio de seis empresas, entre elas a Cemig.

Outras iniciativas

A PBH também vai ampliar o Programa Estamos Juntos, iniciativa que tem como objetivo a inclusão produtiva da população em situação de rua. A principal ideia é a captação de vagas no mercado formal de trabalho através de empresas que oferecem vagas de trabalho ou de qualificação profissional e a Prefeitura, por meio do Sine, encaminha as pessoas para entrevista e contratação. Em contrapartida, as empresas têm a possibilidade de acessar condições especiais de negociação de dívidas com o Executivo municipal.

A Secretaria Municipal de Cultura fará intervenções artísticas, além de ações culturais ao longo do mês. Um roteiro gastronômico também está entre as atrações preparadas para entreter o belo-horizontino.

