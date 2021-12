Oito detentos conseguem fugir do presídio de Alfenas

Sejusp apura fuga de oito detentos em Alfenas (foto: Reprodução Internet)

Oito detentos conseguiram fugir do Presídio de Alfenas, no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (30/11). A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que um procedimento interno foi aberto para apurar as circunstâncias do caso.

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que um procedimento interno foi instaurado pela direção do Presídio de Alfenas, para apurar administrativamente as responsabilidades e circunstâncias sobre uma fuga de oito detentos”, destaca trecho da nota.

A nota não entra em detalhes sobre a fuga, mas a Sejusp divulgou o nome dos foragidos: Rogério Soares de Oliveira, de 51 anos, Luiz Flávio Krauss de Oliveira, de 39, Mario Santana Candido Junior, de 36, Robson Rodrigues Campos, de 25, Anderson Gomes da Silva, de 27, Elber Henrique de Carvalho, de 30, Wagner Santos de Lima, de 37, e Vinicius Jeferson Ferreira, de 24.

A Polícia Militar está ajudando nas buscas pelos detentos foragidos. “Quem souber de alguma informação pode acionar o 190”, afirma a PM. A identidade do denunciante será preservada.