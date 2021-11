Polícia já recapturou 10 dos 13 fugitivos da cadeia de Manhumirim

Dois dos presos foram encontrados quando tentavam se esconder num matagal (foto: PMMG/Divulgação)

Dez dos 13 presos que fugiram do presídio de Manhumirim, na Zona Leste do estado, já foram recapturados. Oito deles foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e dois pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).



A fuga ocorreu na madrugada do último domingo (28/11), quando 13 dos 128 presos de uma cela fizeram um buraco na parede do presídio, conseguindo acesso para uma loja de móveis, escapando pelos fundos desta, para não chamar a atenção.

Tão logo a fuga foi descoberta, a PM, através do 11º Batalhão, foi acionada, iniciando uma varredura na região, ainda durante a madrugada.

Ainda no domingo, três presos foram recapturados. Na segunda-feira, mais quatro. Hoje, outros três. As ações foram concentradas nos diversos municípios da região.



Três prisões aconteceram em Reduto, duas em Manhumirim, uma em Luisburgo, uma no Alto Jequitibá e uma em Mutum. As outras duas, em Pequiá, no Espírito Santo.

Ainda restam três fugitivos para serem presos, mas tanto a PM mineira quanto a capixaba trabalham para conseguir recapturar os últimos foragidos ainda nesta semana.



A PM pede a colaboração da população e orienta que qualquer informação deve ser repassada pelos telefones 190 (PMMG) ou 181 (Disque Denúncia).