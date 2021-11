Família que ficou ilhada em Montes Claros é resgatada

Altura do caminhão foi determinante para o salvamento da família em Montes Claros (foto: CBMMG/Divulgação )

O 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros, de Montes Claros, no Norte do estado, teve um final de semana movimentado em decorrência das fortes chuvas registradas na cidade.

O caso mais assustador foi vivido por uma família inteira, pai, mãe e três filhos que ficaram ilhados dentro do carro da família, um utilitário SRV, que foi arrastado e ficou ilhado.

O fato ocorreu no Bairro Raul Lourenço. A família retornava para casa, quando veio a chuva forte. O veículo acabou sendo arrastado pela água e ficou boiando no meio da rua.

Com apoio do caminhão de combate a incêndio, os bombeiros conseguiram se aproximar do veículo e realizaram o salvamento dos cinco ocupantes, que não sofreram ferimentos. Depois da retirada da família, foi feito o resgate do veículo.