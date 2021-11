São Sebastião do Paraíso quer castrar 4,4 mil cães e gatos até o fim do ano

Em maio, o programa de castração esterilizou 3.446 animais em São Sebastião do Paraíso (foto: Bryan Felipe)

O município de São Sebastião do Paraíso quer fechar o ano de 2021 com 4,4 mil castrações de cães e gatos, principalmente os de rua. Para isso, a prefeitura já abriu o cadastro para quem quiser esterilizar seu animal sem pagar nada durante a segunda fase do programa de castração, que será entre os dias 6 e 17 de dezembro.