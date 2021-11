Bombeiros salvam criança que ficou com a cabeça presa em grade de janela

Bombeiros resgatam menino que ficou com cabeça presa em grade da janela de sua casa (foto: CBMMG/Divulgação )

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, nesta quinta-feira (25/11), um menino de três anos que ficou com a cabeça numa grade da janela de sua casa, na Rua da União, 280, Bairro Alterosa, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Ao chegaram ao local, os bombeiros perceberam que a menina estava presa em um vão de aproximadamente 15 centímetros. Segundo a mãe, o menino estava brincando quando prendeu a cabeça.

Foi utilizado equipamento de desencarceramento, muito usado em acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens, para expandir as grades e retirar a cabeça da criança de forma segura, sem ferimentos.

Além da função de corte de estruturas, a ferramenta utilizada no salvamento também tem a função de expansão, que foi fundamental para criar uma abertura suficiente na grade para desprender a cabeça da criança.