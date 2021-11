Ouro Preto e Mariana: vai rolar Carnaval em cidades históricas de Minas?

Prefeitura de Ouro Preto afirma que, para participar de todas as atividades do carnaval, os foliões deverão apresentar o cartão de vacina (foto: Eduardo Tropia/Divulgação) Com o avanço da vacinação, queda dos indicadores da COVID-19 e chegada de um novo ano, a pergunta que não sai da boca de foliões é: vai rolar carnaval em 2022? Com tradição da folia de rua, cidades históricas em Minas são sempre um destino procurado. A pouco mais de 90 dias para a data da festa, como está o posicionamento das prefeituras? Confira a situação em Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Ouro Preto

Com 82,75% da população completamente imunizada e 8% com a dose de reforço, a prefeitura de Ouro Preto estuda a realização da festa na cidade. Enquanto isso, os blocos universitários seguem a todo vapor com a venda dos lotes, mas o local para a realização do evento ainda é incerto.

De acordo com o prefeito Angelo Oswaldo (PV), não é uma tarefa fácil levar o carnaval adiante depois de uma pandemia. “Ainda existem recomendações sanitárias e espero que até fevereiro já tenhamos uma situação da saúde muito melhor, mais segura e confortável”.

De acordo com a secretária de Turismo, Comércio e Indústria de Ouro Preto, Margareth Monteiro, a prefeitura está se preparando para que o carnaval aconteça de um jeito mais simplificado sem abrir mão dos protocolos. Para participar de todas as atividades, os foliões deverão apresentar o cartão de vacina.

Mariana

A cidade primaz de Minas Gerais, Mariana, está mais cautelosa na realização do evento que recebe cerca de 35 mil foliões. A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer, Andrea Umbelino, afirma que vai seguir o programa Minas Consciente e continuar acompanhando a situação epidemiológica na cidade.





“Com o avanço da vacinação e a diminuição de casos e internações, faremos uma avaliação de como está o cenário na cidade”.

A secretária afirma que, se for permitida a realização da popular festa, a prefeitura dará todo o apoio necessário para a realização do evento, como montagens das estruturas, apoio aos blocos carnavalescos e repasse financeiro às cinco escolas de samba da cidade.

“Caso venha a surgir uma nova variante, bem como possível aumento de casos, a tendência é recuarmos com a proposta. É necessário ressaltar que a prioridade é com a saúde de nossa comunidade bem como dos nossos turistas e visitantes”.

Itabitiro

acesse aqui) em que a população poderá opinar. Em Itabirito, a secretária de Patrimônio Cultural e Turismo da Prefeitura, Junia Melillo, informa que prefeito Orlando Caldeira (Cidadania) determinou que a população vai ser consultada se deve ou não ter carnaval na cidade. Foi aberta no site da prefeitura uma consulta pública () em que a população poderá opinar.

De acordo com a secretária, a iniciativa tem caráter consultivo e o resultado será levado em conta na tomada de decisões da prefeitura sobre a realização da festa. A votação estará aberta no site da prefeitura até o dia 9 de dezembro.

Em Minas

O governador de Minas Gerais, Romeo Zema (Novo), disse nessa terça-feira (23/11) que todo evento referente ao carnaval, cabe às prefeituras estruturar e executar. “Quando nós temos qualquer evento maior, é necessário que cada prefeitura, pelo menos, oriente, organize, apoie... Não precisa patrocinar, mas se omitir nesse momento seria o menos adequado a se fazer".