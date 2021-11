Shows e festas são liberados com 50% do público em Uberlândia

A realização dos eventos em Uberlândia deverá ser comunicada à prefeitura, por meio do formulário, com antecedência mínima de 7 dias (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A decisão é do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 e flexibiliza o Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas (PMFAE). O decreto foi publica no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (23/11) e passa a valer imediatamente.

De acordo com a nova determinação, para ir ao evento, a pessoa precisa apresentar o resultado negativo de teste RT-PCR ou teste de pesquisa de antígenos para detecção da COVID-19, realizado até 48h antes do evento, ou comprovante de conclusão do esquema vacinal há, pelo menos, 15 dias.





É obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários, clientes e fornecedores, inclusive durante a montagem e desmontagem de estruturas. Deverá haver oferecimento de álcool em gel 70%.





Os eventos podem ocorrer de 6h às 2h e também há a exigência aos realizadores de informar, por meio do formulário, com antecedência mínima de 7 dias, pelo endereço de e-mail eventoscovid@uberlandia.mg.gov.br, a ocorrência do evento.





Hoje, a cidade registrou 26 novos casos da doença, mas não houve mortes causadas pelo coronavírus. A ocupação de leitos de UTI voltados para a doença é de 10% e em toda a rede municipal está em 43%.