Liberadas as obras da primeira pista de skate coberta de Uberaba

A pista coberta de skate de Uberaba terá estrutura metálica e será a primeira da região (foto: Jan Vasek/Pixabay) A prefeitura de Uberaba autorizou a construção, no Parque das Acácias (Piscinão), da primeira pista de skate coberta da cidade.



Segundo o secretário de Serviços Urbanos e Obras, Carlos Roberto Lopes, a pista, que terá estrutura e cobertura metálicas, foi orçada em R$ 315.997,04 e tem prazo de três meses para ficar pronta.

A presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba (Funel), Sandra Maria do Nascimento Moreira, destaca que essa é a primeira pista pública coberta de Uberaba e região com formato para atender as modalidades bowl (bacia) e park.



“Ela contará com diversos obstáculos e terá paredes arredondadas”, adiantou.





A pista coberta de skate do 'Piscinão' será construída ao lado de uma pista aberta, que já existe e que é usada para a modalidade street (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Ao lado do local que será construída a pista coberta, existe uma outra aberta, que é usada para a modalidade street, com alguns elementos encontrados na arquitetura da cidade para executar as manobras.

O projeto será concretizado com recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, do deputado federal Franco Cartafina.



A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba sobre qual será a origem do restante dos recursos (quase R$ 66 mil) para completar o custo total da obra, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria, que será atualizada com a chegada da informação.