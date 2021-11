Santa Casa de Passos zera internações de pacientes com COVID-19

A Santa Casa de Misericórdia de Passos informou, no final da tarde desta segunda-feira (22/11), que zerou todas as internações da unidade de saúde por COVID-19. Passos não registra pacientes com a doença desde 17 de novembro, mas doentes de outras localidades internados na cidade ainda constavam no boletim diário.O último paciente a receber alta médica nesta segunda-feira (22/11) é de Guaxupé, liberando totalmente a enfermaria COVID-19 e a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).No meio deste ano, a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Passos chegou a registrar 100% de ocupação e deixou, na curva em alta, mais de 15 pacientes aguardando por uma vaga na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que agora também não tem nenhum paciente infectado pelo coronavírus.