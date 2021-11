Copasa: 14 bairros de Belo Horizonte e um de Contagem estão sem água

Fornecimento de água da rede que passa pela Rua Anápolis, no Bairro Santa Efigênia, precisou ser interrompido (foto: Google maps)

Um total de 14 bairros de Belo Horizonte e um de Contagem amanheceram sem água neste sábado (20/11), devido a serviços de manutenção da rede de água da Copasa.

São dois pontos diferentes. O primeiro, no Bairro Santa Efigênia, no cruzamento das ruas Euclásio e Anápolis, que afeta os bairros Santa Efigênia, Esplanada, Novo São Lucas, Paraíso, São Lucas e Vila Fazendinha, cujo fornecimento foi interrompido. A previsão é do retorno gradativo do fornecimento, a partir da noite de hoje.

A segunda interrupção aconteceu na rede da Avenida Tereza Cristina, Bairro das Indústrias, que afeta o abastecimento dos bairros Cabana do Pai Tomás, Gameleira, Jardinópolis, Madre Gertrudes, Nova Cintra, Nova Gameleira, Patrocínio e Vista Alegre, em Belo Horizonte, e Vila São Paulo, em Contagem.

A interrupção foi em caráter emergencial. A exemplo do que acontece no Santa Efigênia, a previsão da normalização do fornecimento de água está prevista para a noite de hoje.