Motoristas de ônibus interditam faixa do Move na Antônio Carlos, em BH

A alegação dada pelo movimento, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), foi a ausência da entidade na reunião , ocorrida na parte da manhã de hoje, entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD); o vice-prefeito Fuad Noman (PSD); o procurador-geral do município, Castellar Guimarães Filho; o presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans), Diogo Prosdocimi; o secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão; o presidente do SetraBH, Raul Lycurgo; e integrantes do TRT.





Um pouco depois, no entanto, o STTRBH se reuniu com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), que tinha o intuito de evitar a greve anunciada pelos motoristas de ônibus na semana passada, prevista para ter início nesta segunda-feira (22/11). A conversa, no entanto, não resultou em conciliação . Com isso, a promessa de paralisação está mantida.





Além do reajuste salarial de 9%, entre as reivindicações dos motoristas estão o tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete no atestado, remoção do banco de horas, abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhoria no plano de saúde também fazem parte da negociação.





Desvio





Com a pista sentido Centro interditada para passagens de veículos do sistema Move na Avenida Antônio Carlos, alguns ônibus tiveram que fazer desvio pela Avenida Cristiano Machado. Linhas como a 50 (Estação Pampulha/Centro - Direta) e 61 (Estação Venda Nova/Centro - Direta) só conseguiram chegar aos destinos após optarem pelo caminho alternativo.

O passageiro que utiliza o sistema BRT/Move do corredor da Avenida Antônio Carlos teve problemas para se deslocar no fim da tarde desta sexta-feira (19/11). Isso porque um grupo de motoristas dos coletivos fizeram uma passeata no corredor exclusivo de ônibus, entre as estações Pampulha e UFMG.