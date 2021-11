Trecho da BR-259 será interditado após ponte correr risco de queda

A Prefeitura de Governador Valadares vai interditar a ponte do Bairro Capim, no trecho urbano da BR-259, próximo à antiga fábrica de papel Santa Therezinha (Santher). A interdição será feita para garantir a segurança dos trabalhadores que vão atuar nas obras de recuperação da ponte, a partir desta segunda-feira (22/11).

Diante das falhas estruturais identificadas na ponte, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) vai realizar a recomposição da cabeceira desta construção no meio da rodovia. Além da remoção parcial do aterro da cabeceira, será feita a cravação de estacas de madeira, fechamento com placas de concreto e recomposição com contenção tipo Rip-Rap, uma técnica bastante usada na proteção de taludes e estabilização de encostas, com sacos de cimento e areia.