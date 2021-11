Castramóvel pretende atender 1 mil animais até o fim de 2021 em Uberlândia

É possível castrar até 30 animais por dia (foto: Valter de Paula/Prefeitura de Uberlândia) O Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos prevê a castração de até mil animais até o fim de 2021 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por meio do castramóvel. O trabalho é gratuito e voltado para protetores e ONGS cadastrados pela gestão municipal. A prefeitura da cidade já possui uma lista com aproximadamente 80 nomes.

O castramóvel é um veículo e possui isolamento térmico e acústico, sistemas de climatização e de segurança e combate a incêndio e sistema hidráulico com dois reservatórios de água. O ambiente é dividido entre salas de pré e pós-operatório, centro cirúrgico, banheiro e depósito para dejetos.

O veículo foi adquirido com recurso oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Weliton Prado (Pros-MG) e com contrapartida do Município. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos tem parceria com a ONG SOSpet.

A prefeitura informou que, para 2022, o planejamento é ampliar o serviço e atingir 2 mil castrações.

"Entre 2009 e 2020, a administração municipal, por meio do convênio com o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, alcançou mais de 15,5 mil animais da população de baixa renda cadastrada. Ou seja, com este trabalho que já é desempenhado, somado ao novo programa de castração, Uberlândia terá, a partir do ano que vem, aproximadamente 3,5 mil animais castrados por ano”, disse o prefeito Odelmo Leão.