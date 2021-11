PBH adia resultado do cadastramento escolar de crianças de 0 a 2 anos

Resultado seria divulgado anteriormente no dia 27 de novembro (foto: Nathália Ferreira/Divulgação PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte informou, na tarde desta sexta-feira (19/11), que o resultado do cadastramento escolar para crianças de 0 a 2 anos da Educação Infantil Municipal será divulgado através portal da Prefeitura a partir de 27 de dezembro, e não mais 22 de novembro, como informado anteriormente.

As matrículas começarão a ser efetivadas em 14 de janeiro.





Para as famílias que têm dificuldade no acesso à internet ou necessitam de ajuda para acessar o resultado do cadastro escolar 2022, a Prefeitura disponibilizou os canais de atendimento da Secretaria Municipal de Educação. O atendimento, por telefone, será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h.

Os telefones disponíveis para atendimento são:

3246-6642 - 3277-9078 - 3277-8876 - 3277-4935 - 3277-9901 - 3277-4732 - 98646-3966 - 3246-8513 - 3277-7654 - 3277-7386 - 99913-4469 - 3277-7015 - 3277-7441 - 99224-0731 - 3277-8895

*Estagiário sob supervisão