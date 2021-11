Homem de 18 anos é preso com R$ 1.000 em notas falsas no interior de Minas

Preso em flagrante pode ter pena de até doze anos de reclusão (foto: Polícia Federal/Divulgação) Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (19/11) com R$ 1.000 em notas falsas. Uma equipe da Polícia Federal foi responsável por fazer a detenção do suspeito na cidade de Ponte Nova, região da Zona da Mata de Minas Gerais.





"Com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, a PF identificou o destinatário da correspondência, que foi preso em flagrante na posse de R$ 1.000,00 em notas falsas, distribuídas em 12 de R$ 50,00 e 4 de R$ 100,00", afirmou a corporação, em trecho de nota (leia a íntegra abaixo).

O preso responderá pelo crime de introduzir em circulação moeda falsificada, e, se condenado, poderá cumprir de três até 12 anos de reclusão, e multa.

Nota da Polícia Federal

"A Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã de hoje, 19/11/2021, um jovem de 18 anos com notas falsas. Funcionários de uma agência dos Correios na cidade de Ponte Nova/MG suspeitaram do conteúdo de uma correspondência e acionaram a Polícia Federal. Com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, a PF identificou o destinatário da correspondência, que foi preso em flagrante na posse de R$ 1.000,00 em notas falsas, distribuídas em 12 de R$ 50,00 e 4 de R$ 100,00. O preso responderá pelo crime previsto no art. 289, § 1º e, se condenado, poderá cumprir até 12 anos de reclusão mais multa".

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci