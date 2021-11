Feira Vegana invade Passos repleta de atrações, conhecimento e aulas

Mercadão Municipal é palco para a 1ª FeiraVeg em Passos, com música, gastronomia típica, aulas de Yoga, meditação, palestra sobre mitos e verdades do vegetarianismo (foto: Yasmim Oliveira Faria) veja mais abaixo). Adoção de cães, palestras, aulas de ioga e muita música! A primeira feira vegana de Passos promete levar conhecimento, diversão e sabores à cidade do Sul de Minas entre hoje (19/11) e domingo (21/11). Ao todo, o evento batizado de 1ª FeiraVeg terá 12 quiosques com lanches e refeições, além de uma programação recheada de atrações ().





Programação da 1ª FeiraVeg

A 1ª FeiraVeg abre hoje (19/11), das 16h às 22h. No sábado, o horário será das 10h às 22h, e, no domingo, das 10h às 20h. A entrada é gratuita. Quem quiser doar alimentos não-perecíveis e roupas, está mais do que convidado: na entrada do Mercadão ficarão expostas caixas para essa finalidade.

As instituições que receberão as doações serão: Associação Espírita Santo Agostinho (Creche dr Manuel Patti, Albergue Noturno Dr Manuel Patti, Recanto Casa do Caminho e Programa Pão Nosso) e Associação Espírita Cáritas (café da Manhã da Luz, Sopa da Luz, Campanha Jesus Alimenta e Bazar da Pechincha).

E, para os fãs de pets, terá uma feira de adoção de cães no sábado de manhã

Confira a programação:

Sexta-feira (19/11)

16h - Abertura do evento

18h30 - Show Laís Braz

20h30 - Show SÓIS Babi Jaques e Lasserre

Sábado (20/11)

10h30 - Aulão de ioga (Diego Desimoni e participação de Michel Carrenho)

11h30 - Meditação guiada (Taísa Negrão)

14h - Show Samu Nogueira

17h - Show Slash - Bateras Beats de Passos

19h - Show instrumental Oriental Blues (Alexandre Araújo e Michel Carrenho)

Domingo (21/11)

10h30 - Aulão de ioga (Diego Desimoni e participação de Michel Carrenho)

11h30 - Palestra sobre compostagem (Michel Silveira Reis)

12h30 - Palestra com a nutricionista Natália Takahira com o tema “Mitos e verdades sobre o veganismo"

14h - Show Slash (participação João Hermes)

18h - Encerramento com show instrumental Oriental Blues

A feira será realizada no Mercadão Municipal e foi criada pela fisioterapeuta Fernanda Luana Correa, passense radicada em Serrana (SP), e a irmã dela, Yasmin Oliveira Faria. “Tem muita gente que não conhece a comida vegetariana e quer conhecer. Pessoas da região, de São Sebastião do Paraíso, Piumhi e demais cidades”, explica a idealizadora da feira, que conta com o apoio da prefeitura.