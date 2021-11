Metrô de BH vai operar com horário especial nos dias do Enem

Nos domingos de Enem, o metrô vai circular em horários diferentes dos domingos normais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Nos domingos de Enem, o metrô vai funcionar em horário alternativo em Belo Horizonte. Para atender ao público que fará a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, em 21 e 28 de novembro, o metrô da capital vai operar com intervalos de 10 minutos entre 11h e 13h, e com intervalos de 20 minutos nos demais horários.

Para não se confudir com os horários e acabar se tornando um 'atrasadinho', o candidato precisa ficar atento ao funcionamento do metrô e aos intervalos das viagens.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), as bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos nos picos e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.