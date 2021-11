Presos dois integrantes de quadrilha que assaltava prédios de luxo em BH

Delegados Cinara Rocha, Guilherme Santos e o Chefe do 1o Departamento, Arlem Bahia (foto: PCMG)

Dois homens, de 24 e 28 anos, integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de apartamentos de luxo, na zona sul de Belo Horizonte foram presos pela Polícia Civil, na noite dessa quinta-feira (18/11). Câmeras de segurança e impressões digitais colhidas nos locais dos crimes foram determinantes para a identificação dos ladrões.

Segundo o delegado Guilherme Santos, da 1ª Delegacia de Polícia Sul, o confronto das digitais recolhidas em um dos apartamentos, furtado em 11 de setembro, foi determinante para identificar os dois homens.

Na data do crime, a dupla teria invadido a residência, no Bairro São Pedro, no momento em que os moradores se ausentaram e reviraram o imóvel por completo. “Com o início das investigações, percebemos que o modo de ação deles se assemelhava muito aos de outros furtos que havíamos registrado na região, como por exemplo a destruição de câmeras de vigilância, o que dificultava a apuração policial”, conta o delegado.

Ainda segundo Santos, foi descoberta uma rede criminosa, composta por oito suspeitos, que se articulavam para cometer os crimes.

“Eles, geralmente, preferiam prédios sem porteiros e agiam no horário do almoço ou finais de semana, tocando os interfones para descobrir apartamentos vazios”, detalha o delegado. “Assim, no dia do furto, eles arrombaram o portão do prédio, seguiram para o apartamento, destruindo as câmeras no caminho, arrombaram a porta do apartamento e, depois de pegarem todos os bens de valores, fugiram em um veículo.”

As investigações apontam que os presos podem ter relação com pelo menos 10 ocorrências policiais do mesmo tipo. A delegada regional Sul, Cinara Rocha, acredita que a população na localidade terá mais segurança a partir de agora. “A retirada desses dois indivíduos das ruas vai ter como consequência a diminuição dessa modalidade criminosa na região.”

O objetivo, agora, segundo o delegado Guilherme, é identificar o terceiro homem que acompanhava os dois presos. “Já temos a identificação do motorista que levava os bandidos até o local escolhido e depois os retirava de lá. Estamos trabalhando, também para identificar os receptadores do material roubado.”