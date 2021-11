Mineiro que aplicou golpes se passando por investidor é preso em Portugal

Homem foi escoltado de Lisboa até Belo Horizonte, onde foi inserido no sistema prisional (foto: Divulgação/Polícia Federal)









No entanto, elas só perceberam que caíram no golpe quando tentaram resgatar o dinheiro. Foi então que procuraram a polícia. Mas, em março deste ano, o homem deixou o Brasil e teve a prisão decretada um mês depois. Ele foi localizado na cidade do Porto.





O homem foi encontrado por policiais portugueses e extraditado do país. Para isso, ele foi escoltado por policiais federais em um voo de Lisboa para Belo Horizonte, onde foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) da Gameleira, na Região Oeste da cidade. Ele ficará à disposição da Justiça.





O homem vai responder por estelionato, falsificação de documentos e exercício irregular da profissão.

Um homem, morador de Mariana, na Região Central de Minas, e que era procurado pela Interpol acusado de aplicar golpes foi preso nesta quinta-feira (18/11), em Portugal. Segundo a Polícia Federal, o rapaz gerou um prejuízo de mais de R$ 12 milhões aos conterrâneos.