Homem furta 61 barras de chocolate e 30 desodorantes e acaba preso

Suspeito fugiu da loja a pé com os produtos roubados. Ele foi perseguido e localizado em uma residência, em Araxá (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 29 anos foi preso após furtar uma loja de departamentos em Araxá, no Alto Paranaíba, e levar 61 barras de chocolate, 30 desodorantes e um pacote de balas. O autor fugiu do local a pé, mas foi encontrado no quintal de uma residência após se desvencilhar dos produtos.



Após o ato, ele fugiu do local sentido à Avenida Senador Montandon e foi procurado por várias vias pela guarnição policial, que em um primeiro momento não o encontrou.



Durante rastreamentos, o suspeito foi localizado escondido nos fundos de uma residência na Avenida Sebastião Fonseca e Silva, na altura do Bairro Santa Terezinha, onde dispensou os objetos furtados.



De acordo com a PM, o autor é recorrente na prática de diversos furtos na cidade, além de possuir passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem em flagrante delito. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com os produtos recuperados.



Furto semelhelhante em Ibiá

Por volta de 20h de ontem, em Ibiá, a aproximadamente 50 km de Araxá, a Polícia Militar durante uma operação no Bairro Santa Cruz, se deparou com um homem em atitude suspeita caminhando pela via.

Produtos furtados localizados com o homem de 38 anos, em Ibiá, tinham até etiquetas de preço (foto: PMMG / Divulgação)



Foi realizada a abordagem e encontrado em posse do autor, debaixo de sua camiseta, duas facas com etiqueta de preços e cinco frascos de desodorante. Os policiais constataram que os objetos haviam sido furtados em um supermercado situado no mesmo bairro.



Em decorrência, foi dada voz de prisão ao homem de 38 anos por furto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá e os produtos foram apreendidos.