Menino de 5 anos morre depois de cair de pé de pequi em Mirabela

Tragédia aconteceu em Mirabela, no Norte de Minas (foto: Prefeitura de Mirabela/divulgação)

Um menino de 5 anos morreu depois de cair de um pé de pequi, em Mirabela, no Norte de Minas, na tarde desta quinta-feira (18/11). Após a queda da árvore, o garoto Henzo Gabriel Mendes de Souza chegou a ser atendido no Hospital Municipal São Sebastião, onde foi constatata a morte.





De acordo com informações Polícia Militar, testemunhas disseram que o garoto começou a brincar debaixo do pé de pequi com outras crianças. Ele ficou sozinho no local e subiu no pequizeiro quando se desiquilibrou e caiu. A altura do ponto da queda não foi revelada.

O pé de pequi fica em um terreno vago, no Bairro Cristo Redentor, em frente à casa do menino, que pertence uma família de baixa renda.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da PM, a mãe de Henzo Gabriel, Poliana Pereira Mendes, socorreu a criança e, com a ajuda de amigos, levou o filho sangrando nos braços, dentro de um carro particular, até o Hospital Municipal São Sebastião.

Por meio de nota, o hospital informou que Henzo deu entrada na unidade já com respiração irregular e foi atendido imediatamente, recebendo todas as "condutas de urgência e emergência da equipe médica e assistencial". Porém, não resistiu.

Ainda na nota, o hospital lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade à família da criança. O corpo de Henzo Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros, distante 80 quilômetros de Mirabela.

FRUTO-SÍMBOLO DO CERRADO



Árvore-símbolo do Cerrado, o pequizeiro é facilmente encontrado em Mirabela. Na região, o pequi é conhecido como a "carne do sertão", por melhorar a alimentação e elevar a renda dos moradores durante o tempo da colheita do fruto. A safra vai de dezembro a fevereiro.

NOTA DA PREFEITURA





Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Mirabela divulgou nota de pesar pelo falecimento de Henzo Gabriel Mendes de Souza, aluno do primeiro período do Cemei Chapeuzinho Vermelho, da rede municipal da cidade. Na nota, a prefeitura lembra que a criança morreu no Hospital Municipal São Sebastião, depois cair de uma árvore.

"Neste momento de profunda dor, a prefeitura se solidariza com familiares e amigos", diz o comunicado.