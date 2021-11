Minas abre cadastro escolar para a rede pública nesta quarta-feira (17/11)

O cadastramento será unificado entre o Estado e 740 municípios mineiros que aderiram ao Sucem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Mães e pais devem ficar atentos! O Governo de Minas abre nesta quarta-feira (17/11) o período de inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). O cadastro pode ser feito pelo site do governo do estado até dia 10 de dezembro. Os resultados serão divulgados neste link no dia 20 do próximo mês, e o período de cadastro para vagas remanescentes será de 25/1/2022 a 23/2/2022.

Para aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais, é necessário comparecer às escolas estaduais ou municipais, na cidade em que residem, para realizar a inscrição.

No momento do cadastro, os candidatos devem apresentar informações como nome completo, data de nascimento, endereço completo, CEP, número da carteira de identidade do aluno (se possuir), CPF do aluno (se possuir), filiação ou nome do responsável legal, entre outros.

Depois do período de inscrição, o encaminhamento dos candidatos às vagas nos ensinos fundamental e médio será feito na escola mais próxima da residência do estudante e que possua a vaga. O cadastramento será unificado entre o Estado e 740 municípios mineiros que aderiram ao Sucem.

Veja a lista de todos os municípios aqui .

Quem pode participar

Deve se inscrever no Sucem o estudante que ingressará no 1º ano do ensino fundamental, com seis anos de idade completados ou a completar até 31/3/2022, e também aqueles que desejam ingressar nos demais anos de escolaridade da educação básica, vindos de outras redes que não a estadual ou municipais que aderiram à iniciativa.

Também podem se cadastrar os alunos matriculados em 2021 em escola pública, mas que a unidade de ensino não oferecerá, em 2022, o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente a ser cursado pelo estudante.

Aqueles que pretendem retornar aos estudos nos ensinos fundamental, médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever. Para ingressar na EJA é necessário ter no mínimo 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o médio.

Devem se cadastrar, ainda, os estudantes matriculados em 2021 na rede estadual e que não renovaram sua matrícula para o ano de 2022 e aqueles que pretendem ingressar em cursos da educação profissional em uma escola da rede estadual.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci