Aulas presenciais: confira como está o retorno dos alunos em Minas e em BH

Primeiro dia de aula presencial dos alunos na rede estadual (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) ensino presencial começou, oficialmente, nesta quarta-feira (3/11) em Minas Gerais. Cerca de 1,5 milhão de alunos da rede estadual já estão autorizados pelo Governo do Estado a retornarem às 3.040 escolas. O retorno aocomeçou, oficialmente, nesta quarta-feira (3/11) em Minas Gerais. Cerca de 1,5 milhão de alunos da rede estadual já estão autorizados pelo Governo do Estado a retornarem às 3.040 escolas.

O anúncio de volta obrigatória para as salas de aula foi feito em 22 de outubro, após uma reunião do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES), da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que aprovou a 6ª versão do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais.

LEIA TAMBÉM: Volta às salas de aula não é obrigatória em várias cidade de Minas

O texto revoga a distância de 90 centímetros entre carteiras, o que permite que as salas estejam com o número máximo de estudantes, e em outros espaços escolares, como cantinas e até no transporte.

A exceção para voltar presencialmente se dá para alunos pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, que seguem com o ensino a distância.

Belo Horizonte

Na capital mineira, as 226 escolas estaduais voltaram com o ensino presencial. Cerca de 154 mil alunos estão matriculados e devem voltar as salas. Já na rede municipal, a prefeitura afirmou que desde 18 de outubro as instituições estão autorizadas a receber estudantes e dados da primeira quinzena mostraram que cerca de 80% das famílias aderiram ao retorno presencial.

Apesar disso, a PBH não está punindo os pais e /ou responsáveis que optarem por não mandar os alunos às aulas presenciais neste ano e está promovendo ações educativas para conscientização das famílias quanto a importância do retorno presencial para o atendimento pedagógico.

"O ensino remoto nas escolas municipais ainda será uma realidade em 2021 para a integralização da carga horária legalmente exigida para os anos de 2020 e 2021", afirma em nota.

*Estagiária sob supervisão

Veja as notas na íntegra

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)

"A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que faz o acompanhamento diário da retomada presencial na rede estadual e, no balanço desta quarta-feira (3/11), a retomada soma 3.040 escolas em todo estado, em 700 municípios, com mais de 1,5 milhão de estudantes matriculados. Atualmente, 153 cidades ainda possuem decretos impeditivos vigentes e, por isso, ainda não iniciaram as atividades presenciais e seguem ofertando as aulas de forma remota."

Secretaria Municipal de Educação de BH

"A Secretaria Municipal de Educação informa que o retorno presencial para a rede municipal se iniciou em maio e as fases de retorno foram sendo ampliadas conforme as autorizações da PBH para ampliação.

Desde 18/10 as escolas municipais já estão autorizadas a receber 100% dos estudantes em todos os dias da semana.

Conforme atualização de dados na primeira quinzena de outubro, há cerca de 80% de famílias que aderiram ao retorno presencial.

De toda forma, o ensino remoto nas escolas municipais ainda será uma realidade em 2021 para a integralização da carga horária legalmente exigida para os anos de 2020 e 2021, conforme definido em Portaria anterior.

Informamos também que as últimas alterações publicadas no DOM se referem à supressão de itens que tratam da organização escolar e não de definições sanitárias especificamente.

Assim, sobre a organização escolar ou alteração na oferta do tipo de atendimento, cada rede de ensino emitirá as orientações complementares que avaliar que sejam necessárias."