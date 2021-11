Homem vai atender o portão de casa e é executado a tiros

Bom Despacho foi palco de um crime terrível nessa segunda-feira (15) (foto: Prefeitura de Bom Despacho/Divulgação) Um homem de 35 anos foi morto após ser atingido por tiros na porta de casa, no Bairro Conjunto Aeroporto, em Bom Despacho, Região Centro-Oeste de Minas. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (15/11) e até o momento nenhum suspeito foi localizado.

Vizinhos do rapaz o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com os militares, a equipe de saúde afirmou ter recebido o homem já inconsciente e em estado grave no momento em que ele deu entrada no hospital.

Em razão dos ferimentos, a vítima teve agravamento do quadro clínico e faleceu.

Ainda conforme os policiais, o homem baleado é suspeito de cometer furtos em obras e tem registro de envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas no município.

A perícia compareceu ao local do assassinato e realizou os trabalhos de rotina. Nenhum suspeito de cometer o crime foi localizado.