Jovem de 22 anos morre baleado após fugir de abordagem policial

Arma encontrada em matagal próximo do local onde piloto da moto foi socorrido, diz PM (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um jovem de 22 anos morreu depois de ser baleado, em Itajubá, no Sul de Minas, na noite deste domingo (14/11), após fugir de uma abordagem policial. Ele pilotava uma moto e teria feito manobras perigosas e andado em alta velocidade por ruas da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o disparo foi realizado por um policial ao perceber que o garupa da motocicleta fez um movimento de levar a mão à cintura, como fosse pegar algo.



Os policiais acionaram o Samu e Corpo de Bombeiros para o socorro, mas o jovem faleceu em seguida. O garupa da moto, um menor de 16 anos, estava no local. O adolescente disse aos policiais que assim que pararam a motocicleta, ele entrou em um matagal próximo, permanecendo lá por alguns minutos antes da chegada das guarnições da PM.



Com o apoio da equipe com cães farejadores, foram feitas buscas no matagal, onde foi localizado um revólver calibre 22, com quatro munições. Ainda segundo a PM, o menor afirmou que fugiram da abordagem policial porque estavam portando drogas, que foram dispensando pelo caminho durante a fuga.



O piloto que faleceu tinha passagens por tráfico e direção perigosa. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o menor também possui passagens por tráfico.



Os militares envolvidos na ocorrência foram encaminhados para o Batalhão de Polícia Militar em Itajubá, onde foram tomadas as medidas de Polícia Judiciária Militar. O inquérito militar deverá ser aberto nesta terça-feira (16), primeiro dia útil após a ocorrência. ( Mágson Gomes - Especial para o Estado de Minas )