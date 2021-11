Dono de bar é executado atrás do balcão com mais de 10 tiros

PM isolou o local do crime, mas houve aglomeração de pessoas durante os trabalhos da perícia técnica (foto: Reprodução/WhatsApp) O dono de um bar em Uberaba, de 42 anos, foi executado dentro do próprio estabelecimento na noite desse domingo (14/11). O homem, proprietário do espaço no Bairro Nossa Senhora da Abadia, na cidade do Triângulo Mineiro, foi atingido por 11 tiros. O suspeito de ter praticado o crime, bem como o comparsa que o levou até o local, estão foragidos.

Imagens de câmeras de segurança mostram a dupla chegando em motocicleta, com as placas encobertas, sendo que o ‘garupa’ entrou no local empunhando duas pistolas e efetuou os disparos contra a vítima, que estava atrás do balpão.





Ainda conforme o registro da PM, os suspeitos, que no momento do crime estavam de capacetes e viseiras escuras, não foram presos, nem identificados. Além disso, ainda não há informações da motivação do crime.

Um homem de 26 anos que entrava no local no momento do assassinato acabou sendo atingido com um tiro no antebraço direito. Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e não corre risco de morrer.



Ainda conforme o registro policial, o suspeito de ter executado a vítima, no momento do crime, subiu no balcão e efetuou os vários disparos.

De posse das imagens das câmeras de segurança do local, bem como das informações da perícia e do registro da PM, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai investigar o crime.