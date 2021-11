Homem é detido ao ser flagrado filmando mulheres em estação de ônibus em BH

Caso ocorreu no terminal UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 10/5/2015)

Um homem de 55 anos foi conduzido a uma delegacia de Belo Horizonte após ser flagrado filmando mulheres em uma estação de ônibus na Região da Pampulha. O caso aconteceu no terminal próximo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).Com seu celular, A.N.D. acabou flagrado enquanto gravava passageiras que, de costas para ele, aguardavam a chegada de um coletivo, na tarde desse domingo (14/11).As irmãs P.J.S.N. e P.I.S.N, de 21 e 22 anos, respectivamente, foram alertadas da importunação por outra mulher presente à plataforma de transporte.L.R.O, responsável por avisar da gravação indevida, contou a policiais militares ter se posicionado atrás do homem e atestado a filmagem.Segundo ela, o acusado demonstrava "expressão de prazer e satisfação".As irmãs contam que, ao confrontar o suspeito, foram chamadas de "loucas" e "doidas". "Por que vou filmar esse tipo de pessoa?", teria perguntado o homem. Um segurança da Estação UFMG foi chamado.Ao agente, o acusado contou estar gravando imagens relativas a horários de coletivos. Ao vistoriar o telefone móvel, porém, o segurança identificou, na galeria multimídia, uma fotografia e um vídeo com as irmãs.Enquanto conversava com o segurança, o acusado apagou os registros. O aparelho, porém, acabou apreendido. As câmeras internas do terminal poderão ajudar a elucidar o caso.A.N.D terminou conduzido a uma unidade de plantão da Polícia Civil.