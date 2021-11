Homem se casa e, horas depois, estupra a vizinha na frente das filhas

Polícia Militar segue em buscas para tentar localizar homem que estuprou vizinha em Governador Valadares (foto: Marcelo Sant'Anna/Imprensa MG) As polícias Militar e Civil de Minas Gerais procuram por um homem de 38 anos suspeito de invadir a casa da vizinha e estuprá-la em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu na madrugada de domingo (14/11), no Bairro São Paulo, horas depois do homem ter se casado no civil com outra mulher - e no mesmo dia em que a cerimônia religiosa ocorreria.

A vítima de 23 anos contou aos policiais que estava em casa quando, por volta das 2h, já de madrugada, foi surpreendida pelo homem na área de serviço dela. A suspeita é de que o criminoso tenha pulado o muro de uma casa ao lado que estava com o portão destrancado.

O homem não se deu por satisfeito e disse que iria matar a mulher e as duas filhas dela, de 2 e 4 anos. Levada à sala, a mulher relatou exatamente o que o homem havia dito: "estou fazendo isso porque vou me casar, e essa vai ser a despedida".

Foi aí que começou o estupro. Durante o crime sexual, o homem consumiu um pino de cocaína. Sob ameaças constantes, o estuprador chegou a invadir o quarto onde estavam as crianças, nu, e disse que iria matá-las.

Depois de alguns minutos, ele saiu da casa dizendo que, se ela o denunciasse, seria morta, pois ele "era do tráfico". Foi aí que a jovem chamou a mãe dela e a Polícia Militar.

Ao passar as características do suspeito, a mãe disse que se parecia muito com um vizinho que morava na mesma rua.

Na residência apontada, os policiais encontraram a esposa do autor. Ela contou que eles haviam se casado no civil no dia anterior, no sábado (13/11), e que ele tinha sumido depois disso. A cerimônia religiosa seria realizada nesse domingo (14/11). O homem voltou à casa onde morava no começo da manhã, mas teria saído para comprar leite e não tinha voltado mais.

Após reconhecer o homem em fotos, a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares, onde passou por atendimento médico. Ela foi liberada horas depois, e entregou a faca usada pelo homem, uma toalha usada por ele e o pino com restos de cocaína.

Durante o registro da ocorrência na delegacia da cidade, foi descoberto que o homem já tinha um boletim de ocorrência por estupro registrado por outra vítima em 4/4/2020.

A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (15/11) à reportagem que o criminoso ainda não foi localizado.