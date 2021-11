Vídeo mostra momento em que homem surtado agride PM e é baleado

Ocorrência havia começado por causa de briga em posto de gasolina no bairro Cidade Nova; na porta do hospital, o homem descontrolado partiu para cima de PM que fez o disparo (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um vídeo gravado por um celular mostra o momento em que um homem, aparentemente de 33 anos, em surto, foi baleado por um sargento da Polícia Militar na porta do Hospital Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, na madrugada desse domingo (14/11).





No vídeo, é possível notar, também, o abalo do policial militar, que diz ao acompanhante do ferido “não conversa comigo agora não, não conversa comigo agora”.



A ocorrência havia começado minutos antes em um posto de gasolina da Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de BH. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem havia agredido o subgerente do estabelecimento por ter recusado a venda da gasolina em galão de plástico sem o selo do Inmetro.

O homem teria agredido com socos o subgerente, que se escondeu em um vestiário. O agressor teria dado vários socos na porta de vidro do local e machucado a mão. Devido a isso, ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII pela viatura da PM.

Ainda segundo o B.O., no momento em que o homem parte para cima do policial militar, na porta do hospital, ele teria dado uma cabeçada no nariz do sargento. Este momento e o do disparo, porém, não é possível acompanhar no vídeo.

A Fhemig, responsável pela assessoria de comunicação do Hospital João XXIII, foi procurada para mais detalhes sobre o estado do homem, que passou por cirurgia, mas, por meio de nota, disse que "não informa estado de saúde de pacientes".



A assessoria de comunicação da PMMG também foi procurada e ainda aguardamos retorno.