Ônibus de Minas bate em caminhão na Bahia e três pessoas morrem

Veículos bateram na noite de domingo. Os condutores e um passageiro morreram (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um acidente envolvendo um ônibus, que transportava mineiros, e um caminhão deixou três mortos na noite desse domingo (14/11) na BR-430, entre os municípios de Igaporã e Caetité, no Centro-Sul da Bahia.









O caminhão era de Imperatriz (MA), e levava dois ocupantes. Imagens do local mostram que os veículos bateram de frente. Morreram no local o motorista do ônibus, de 55 anos, o passageiro do caminhão, de 56, e o condutor do veículo de carga, que não foi identificado.





Feridos foram levados para hospitais de municípios da região (foto: Polícia Militar/Divulgação) Os passageiros do ônibus que tiveram ferimentos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Caetité, Guanambi e Igaporã, além de militares do Corpo de Bombeiros de Guanambi. As vítimas forma levadas para hospitais dos três municípios.





Além das equipes de resgate e dos policiais militares dessas cidades, também participaram do atendimento a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi, que ficou responsável pelos corpos das vítimas.





O Estado de Minas tentou contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas até o momento da publicação não obteve sucesso.