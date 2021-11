Duas pessoas morrem após batida entre carro e carreta na MG-444

Veículo que transportava os dois mortos na tragédia ficou irreconhecível (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação++++)

No Sul mineiro, feriado da Proclamação da República foi marcado por grave acidente em Capetinga (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Um homem de 40 anos e uma mulher de 22 morreram nesta segunda-feira (15/11) após batida frontal entre um carro e uma carreta em Capetinga, na Região Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu na MG-444.Outras duas pessoas foram retiradas por socorristas em estado grave do veículo de passeio e encaminhadas a um hospital de Cássia, município que fica nas proximidades da estrada.O motorista da carreta não se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 de hoje. Foram enviados militares de Passos e de Uberaba, da região do Triângulo Mineiro.As causas da colisão, ocorrida no quilômetro 13 da rodovia, ainda são apuradas. Os outros dois passageiros gravemente feridos eram homens de 30 e 32 anos, que também não tiveram os nomes divulgados.Os militares envolvidos na ocorrência informaram que, de acordo com testemunhas, os ocupantes do carro de passeio estavam vindo de uma festa no município de Capitólio, na região do lago de furnas. Entretanto, ainda não havia sido possível descobrir se eles têm algum tipo de parentesco.