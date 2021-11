Polícia prende dois homens por revenda ilegal de combustível em Minas

Galões com combustível em situação irregular foram apreendidos pela Polícia Civil (foto: PCMG/Divulgação)

Dois comerciantes de 30 e 41 anos, das cidades de Salinas e Curral de Dentro, no Norte de Minas, foram presos nesta quinta-feira (11/11), em uma operação da Polícia Civil para coibir o comércio ilegal da venda de combustíveis e derivados. Em poder deles foram apreendidos 1.200 litros de combustíveis. Eles foram autuados por crime contra a ordem econômica.

Esta foi a segunda fase da operação. Na primeira, os policiais fizeram levantamentos em locais onde funcionavam pontos clandestinos de revenda de gás e combustível. Tais estabelecimentos não possuíam autorização para comercializar os produtos.

Hoje, os policiais realizaram diligências nos locais descobertos que estavam clandestinos, para conferir se estaria acontecendo a violação de combustíveis e derivados. Segundo as autoridades, estavam em total desacordo com a legislação.





O delegado Gildeilson Contão afirma que a violação contra a ordem econômica está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.176/91, que estabelece ser crime adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo e demais combustíveis em desacordo com as normas legais, com pena de detenção de um a cinco anos.

O policial explica, ainda, que os dois homens também infringiram o Código de Defesa do Consumidor, com a prática da venda clandestina. “Quem pratica esse crime transgride também o artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê como direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”.

As investigações seguirão com a Delegacia de Salinas. Já os dois contraventores foram liberados após o pagamento de fiança.