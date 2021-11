Unidades de Saúde de BH serão monitoradas por câmeras de vigilância

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) (foto: Adão de Souza- PBH/Divulgação )

Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades de Referência Secundárias e Diretorias Regionais de Saúde serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) graças à instalação de 1.322 câmeras em 364 equipamentos de saúde.





Cerca de 200 unidades já têm o espelhamento e a ampliação para as demais será feita gradualmente, com previsão de término até dezembro deste ano, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os locais estão sendo monitorados sete dias por semana, 24h por dia.





A medida foi anunciada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11/11).





Participaram do encontro a secretária-adjunta de Saúde, Taciana Malheiros, o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino, o comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Prates, e a diretora do COP-BH, Georgia Ribeiro.





“O sistema nos permite levar mais segurança aos usuários, justamente devido ao monitoramento que é feito em tempo real. Com essa supervisão através das câmeras, será possível uma pronta resposta caso tenhamos ocorrências nas unidades da Rede SUS-BH”, disse o secretário municipal da Saúde, Jackson Machado Pinto.

