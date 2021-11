Homem é preso após tentar atropelar e atirar em mulher no interior de Minas

A arma com a qual o homem tentou assassinar a mulher em Turimitinga (foto: PCMG)

Um homem de 24 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 23 anos, em Tumiritinga, na Região do Rio Doce, foi preso, numa ação conjunta entre as polícias Civil e Militar na noite de terça-feira (9/11). Depois de tentar atropelar a mulher, o homem desceu do carro, com um revólver e tentou atirar contra a vítima, mas a arma falhou.

Segundo a vítima relatou aos policiais, o homem teria atirado o carro em sua direção e como ela conseguiu escapar, ele desceu, com revólver em punho, mas sua mãe acabou salvando-a.

“Nesse momento, a mãe da vítima, de 44 anos, de forma heróica, se atracou com o suspeito e impediu que os disparos efetuados atingissem a filha dela, já que a mulher levantou os braços dele, fazendo com que os tiros fossem para o alto”, diz o delegado Paulo Henrique Rezende Chagas, responsável pelas investigações.

Assim que receberam a denúncia, equipes da polícia iniciaram rastreamento para capturar o homem, que fugiu do local do crime. Poucos minutos depois, ele foi encontrado, em Conselheiro Pena, e preso em flagrante. Também indicou aos policiais onde teria jogado a arma, que foi recuperada.

O preso foi autuado na Delegacia de Conselheiro Pena e em seguida encaminhado para o sistema prisional. A polícia trabalha, agora, para descobrir os motivos que levaram o suspeito e tentar matar a mulher.