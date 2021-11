Polícia, enfim, consegue prender último autor de latrocínio em 2017

Depois de quatro anos, Polícia Civil consegue prender último integrante de quadrilha que praticou latrocínio (foto: PCMG/Divulgação)

Mais de quatro anos após um latrocínio que culminou na morte de um homem de 29 anos, a polícia mineira consegue prender o último autor do crime. Um suspeito de 29 anos foi detido nesse domingo (7/11), em Muriaé, na Zona da Mata mineira, apontado como último de três integrantes do trio que roubou a moto da vítima, além de cometer o assassinato. Um já havia sido preso e outro morreu.

O crime ocorreu na rodovia MG-265 e foi cometido por três homens, segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Muriaé. As autoridades esclarecem que o suspeito preso no domingo e outros dois investigados teriam atirado contra a vítima, que não ofereceu qualquer resistência. Este estaria garantido com relação ao bem, pois a motocicleta tinha seguro.

Segundo os policiais, no dia do crime, os ladrões fugiram com a motocicleta após o homicídio. No entanto, receosos sobre a repercussão do crime e que pudessem ser identificados caso estivessem com o transporte, decidiram abandoná-lo próximo à estrada que dá acesso ao Córrego São João do Norte.

Com o cruzamento de informações, os policiais conseguiram chegar aos suspeitos. O primeiro a ser preso foi um homem de 38 anos. Na cadeia, este suspeito entregou os outros dois comparsas. Um morreu e, agora, este segundo integrante da quadrilha foi preso. Os dois encontram-se no sistema prisional.