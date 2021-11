Homem de 19 anos é preso depois de se 'casar' com adolescente de 13

O suspeito foi preso pela PM e confessou o crime (foto: PMMG/Divulgação)

Em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, um homem de 19 anos foi preso na madrugada do último sábado (6/11), sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, depois de a Polícia Militar (PM) descobrir que há cerca de um mês, eles viviam como marido e mulher em residência da cidade.A menina relatou aos militares e também para membros do Conselho Tutelar, segundo registro policial, que decidiu morar com o suspeito porque era maltratada com xingamentos pelo avô, com quem morava, anteriormente, já que a mãe é moradora de rua e dependente química e o pai, faleceu quando ela tinha oito anos.A menina ainda relatou aos militares que fazia três meses que namorava o suspeito.Também conforme o registro da PM de Conceição das Alagoas, o suspeito disse que, inicialmente, fez amizade com a adolescente e, certo tempo depois, eles começaram a namorar.Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Conceição das Alagoas para as próximas providências.