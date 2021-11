Içamento com helicóptero de motores do avião de Marília Mendonça é abortado

O Tenente-Coronel Eduardo (de costas) e parte de sua equipe conversam com um oficial do CENIPA sobre a remoção da aeronave (foto: Polícia Militar Divulgação)

Os motores do avião bimotor da PEC Táxi Aéreo, que caiu na sexta-feira (5/11) em Piedade de Caratinga, no acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas , serão retirados do local do acidente nesta segunda-feira (8/11). A operação será demorada por causa da chuva que cai na região Um guindaste da empresa Fervel Auto Socorro, que presta serviços de socorro mecânico e resgates na região de Caratinga, vai puxar os motores. Um deles está entre as pedras da cachoeira do Córrego do Lage. Outro está numa área de mata, a 300 metros de onde o avião caiu.O Tenente-Coronel PM Carlos Eduardo Justino Martins, comandante da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAvE), sediada em Governador Valadares, e que auxilia os militares do CENIPA nas investigações do acidente, disse que a remoção dos motores será demorada.Segundo o Tenente-Coronel Eduardo, os militares do CENIPA e da Polícia Militar de Minas Gerais planejaram içar os motores com o helicóptero Pégasus, da 5ª BRAvE, mas a operação foi abortada, depois de uma conversa conjunta entre os militares da 5ª BRAvE, CENIPA e do Corpo de Bombeiros.