Motorista bate em moto, atinge muro e passageiro morre na Avenida Amazonas

Motorista e piloto da moto foram levados ao Hospital João XXIII (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 05/07/2020) Um homem de 35 anos está internado sob escolta no Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após um acidente de trânsito na noite desse domingo (7/11) na Avenida Amazonas, Bairro Alto Barroca, na Região Oeste. Ele dirigia um carro que, depois de bater em um motociclista, saiu em alta velocidade, colidiu contra um muro e pegou fogo. O passageiro que estava com ele morreu.





16:20 - 07/11/2021 Marília Mendonça: IML de BH deve concluir exames do acidente em até 15 dias O acidente ocorreu pouco depois das 23h. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motociclista, de 20 anos, disse que seguia pela Amazonas no sentido Centro e parou no sinal vermelho no cruzamento com a Rua Tobias Barreto. Quando se preparava para arrancar, um Honda Fit atingiu a traseira da moto e ele caiu no chão. O motorista, segundo ele, fugiu.





Logo depois da fuga, o carro bateu em um muro na mesma avenida, perto de uma concessionária, e pegou fogo. Segundo a PM, imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo em alta velocidade na faixa da esquerda. Em seguida, ele vira à direita e atinge o imóvel.





Uma testemunha contou que algumas pessoas foram até o local da colisão, apagaram o fogo com extintores e tiraram as duas pessoas do carro. Muito alterado, o motorista saiu com as roupas rasgadas e começou a retirar as peças, ficando nu na rua. Eles tentaram reanimar o passageiro, com a ajuda de policiais, mas a morte acabou confirmada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nenhum documento da vítima foi encontrado. Ele aparentava ter cerca de 40 anos.





Ainda de acordo com a PM, os militares que chegaram primeiro ao local do acidente patrulhavam a avenida quando viram a movimentação. Ao se aproximarem, viram o motorista sentado no chão e, de repente, ele disse que precisava ir embora e tentou entrar em um ônibus. Ele foi contido por populares, que contaram aos policiais sobre a colisão com a motocicleta. O homem foi algemado pelos policiais.





Drogas





A Polícia Militar reforça que o homem estava alterado, com fala desconexa, e suspeitaram que ele havia consumido bebida alcoólica ou alguma outra substância. Assim, não foi possível colher o depoimento dele, nem fazer o teste do bafômetro. O motorista foi medicado pelo Samu e adormeceu. Conforme a PM, ele chegou a dizer ter usado cocaína.





Ele fraturou uma das costelas e teve pneumotórax, que é a entrada de ar no peito, causando falha em um dos pulmões. Ele foi hospitalizado.





O motociclista também foi levado ao Hospital João XXIII reclamando de dores na lombar e com ferimentos na perna esquerda.





O local do acidente passou por perícia da Polícia Civil. E a PM multou o condutor.