Grávida e homem estão em estado grave após cervo aparecer em estrada

Acidente ocorreu na MG-010, em Jaboticatubas, perto de condomínio (foto: Reprodução/Google Street View) Um jovem casal foi internado em estado grave neste domingo (7/11) após um cervo aparecer no meio da estrada onde ambos trafegavam em uma moto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, de 19 anos, está grávida de 4 meses, enquanto o homem possui 23 anos.

Os bombeiros informaram que o homem pilotava a moto pela MG-010 quando, por volta das 17h50, foi surpreendido pelo animal. O acidente ocorreu na altura de Jaboticatubas, a 1 km do condomínio Terrari Três Barras. Eles trafegavam em direção à Serra do Cipó.

Momentos depois, os militares confirmaram a gravidade da situação do casal. A gestante estava com escoriações generalizadas, enquanto o jovem teve laceração em parte do crânio.

Ambos foram levados ao Hospital Risoleta Neves.