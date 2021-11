Novo decreto em Betim põe fim à obrigatoriedade do distanciamento social em locais públicos ou privados, mas exigência do uso de máscara se mantém (foto: Arquivo Prefeitura de Betim/Divulgação) Em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o distanciamento social obrigatório em estabelecimentos privados e em locais públicos chegou ao fim. A nova flexibilização foi possível, segundo a prefeitura, devido ao avanço da vacinação contra a COVID-19 – a cidade tem mais de 55% da população completamente imunizada com as duas doses da vacina ou com a dose única - e também à redução de internações e de casos de óbitos decorrentes da doença.



O decreto nº 43.024 estabelece as novas normas temporárias vigentes e foi publicado na noite dessa sexta-feira (5/11) em edição especial do Órgão Oficial do Município - as normas entraram em vigor no mesmo dia. A principal novidade é a revogação da obrigatoriedade do distanciamento social em estabelecimentos, locais públicos e privados da cidade.



A prefeitura diz, no entanto, que segue obrigatório para quaisquer estabelecimentos públicos e privados o uso de máscara por todos (funcionários, colaboradores, clientes e visitantes), bem como a disponibilização de álcool na concentração 70%, limpeza frequente dos ambientes, o descarte adequado de resíduos, dentre outras medidas sanitárias.



Também segue a obrigatoriedade da celebração de um Termo de Ajustamento Municipal (TAM) para a realização de eventos no município. Os TAMs referentes ao programa Ambiente Seguro, que institui o Passaporte da Vacina - adotado por diversos estabelecimentos de Betim -, seguem vigentes. Este projeto dá permissão aos estabelecimentos de receber o número total de clientes desde que eles apresentem o comprovante vacinal.