Legista: vítimas de avião de Marília Mendonça tinham politraumatismos

Polícia Civil promete terminar trabalho de identificação dos corpos das vítimas nas próximas horas (foto: Tim Filho/EM/D.A Press)

Com a difícil tarefa de identificar os corpos das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, o médico-legista Pedro Fernandes afirmou que os ocupantes da aeronave foram detectados com politraumatismos cranianos.