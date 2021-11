Cantor que faria show com Marília Mendonça em Caratinga: 'Muito abalado'

Vinícius Terra se apresentaria no mesmo palco que Marília Mendonça nesta sexta (5/11) em Caratinga (foto: Reprodução) O cantor Vinícius Terra realizaria o sonho de fã em se apresentar no mesmo palco que a cantora Marília Mendonça, no show marcado para esta sexta-feira (5/11), em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. No entanto, a caminho do evento, o avião da cantora caiu e deixou pelo menos cinco mortos, incluindo ela.









Ele contou que, ao contrário da notícia de que cantaria com Marília, a notícia da morte foi um banho de água fria. “Eu estava almoçando para poder pegar estrada. Nossa equipe já estava montando o show em Caratinga com todos os equipamentos já prontos. Um amigo me mandou mensagem falando sobre o ocorrido e meu produtor ainda não estava sabendo. Começamos a acompanhar as notícias. Estou muito abalado com tudo isso”, disse.

“É um dia para esquecer, perdemos uma grande artista, com uma representatividade da mulher na música, uma pessoa que sempre brigou muito por igualdade. Ela é uma artista de muita importância para a música brasileira e para o sertanejo”, lamentou Vinícius.

Onde foi o acidente







A cantora Marília Mendonça morreu após a queda do avião que levava a sertaneja, na tarde desta sexta-feira (5/11), a Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Além dela, estão entre os mortos seu tio e assessor, o produtor, o piloto e o co-piloto.





"Com imenso pesar, nós, da assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião – os quais iremos preservar os nomes neste momento", informou em nota.



Avião de Marília Mendonça





Mais cedo, a cantora fez um post embarcando em um avião para anunciar show em Minas Gerais. Ela tinha show marcado nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco. Confira a agenda que a cantora faria:





05/11: Caratinga

06/11: Ouro Branco

12/11: Divinópolis

20/11: Taiobeiras